Un ancien Marseillais fait craquer le Napoli

Naples 2-3 Bologne

Buts : Di Lorenzo (45 e +2) et Alisson Santos (48 e ) pour les Partenopei // Bernadeschi (10 e ), Orsolini (34 e , SP) et Rowe (90 e +1) pour les Bolonais

Mais que serait la saison de Marseille si Jonathan Rowe n’avait jamais quitté l’OM ? C’est la question que de nombreux supporters marseillais doivent se poser depuis de longs mois , quand les supporters de Bologne, eux, doivent être ravis d’avoir la réponse pour leurs couleurs. Auteur d’un but magnifique dans le temps additionnel pour enlever un succès de prestige, dans un match sans enjeu pour Bologne, l’Anglais a offert trois points symboliques à son équipe, mais surtout privé Naples d’un point important dans la course à la deuxième place (3-2) .…

JF pour SOFOOT.com