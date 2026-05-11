Plus beaux buts, meilleure gardienne, meilleur arbitre, équipes types… le récap des Trophées UNFP

Ça y est, la grande messe des Trophées UNFP est terminée et c’est l’heure de faire un grand récap du palmarès de la saison 2025-2026. Au menu, des doublés, des jolis buts, des équipes qui ont sacrément de la gueule et aussi des techniciens récompensés. Allez, on défile !

𝐎𝐔𝐒𝐌𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄́𝐋𝐄́ 👑 👑 Élu par ses pairs. Confirmé par ses pairs. Pour la deuxième année consécutive, @dembouz remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1 Félicitations Ousmane ✌️#TropheesUNFP pic.twitter.com/nhWZ9mPWqI…

JF pour SOFOOT.com