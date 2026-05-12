Didier Deschamps avait plein de choses à dire

C’est qu’il était plus bavard que d’habitude le sélectionneur. Tout heureux d’être le parrain de la cérémonie des trophées UNFP, Didier Deschamps s’est permis quelques petites sorties à chaque fois qu’on lui a donné la parole . Avec des petites messages à faire passer à droite à gauche, peut-être bien .

Un plaidoyer pour les coachs français et une ode à Ousmane Dembélé

S’il a d’abord concédé qu’il ne fallait jamais dire jamais quant à un potentiel retour sur un banc de Ligue 1 un jour , Deschamps à surtout tenu à défendre les entraîneurs français , parfois fragilisés par l’arrivée d’entraîneurs étrangers au sein du championnat, à qui l’on fait peut-être un peu plus confiance à l’heure de tenter certains paris. Un combat qu’il mène depuis longtemps déjà , ce qui l’a poussé à saluer tout particulièrement les entraîneurs tricolores nommés lors de la cérémonie.…

JF pour SOFOOT.com