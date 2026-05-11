Leeds empêche Tottenham et Mathys Tel de se donner de l’air

Leeds empêche Tottenham et Mathys Tel de se donner de l’air

Tottenham 1-1 Leeds

Buts : Tel (50 e ) pour les Spurs // Calvert-Lewin (74 e , SP) pour les Peacocks

Tottenham pouvait se mettre à l’abri mais Tottenham s’est manqué . À l’image de leur saison pourrie, les Spurs de Roberto De Zerbi ont connu un nouvel épisode galère de cet opus 2025-2026, en clôture de la 36 e journée de Premier League. À la maison, T ottenham n’a en effet pu faire mieux qu’un match nul face à Leeds (1-1). …

JF pour SOFOOT.com