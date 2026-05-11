Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1

Un avant-goût de Ballon d’or ? Comme l’an dernier , Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 , à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP. Devant Vitinha, Nuno Mendes, Mason Greenwood et Florian Thauvin, l’international français a été récompensé par ses pairs , à l’issue d’une saison à 10 buts et 6 passes décisives en 20 petits matchs.

Le cinquième à faire le doublé

Un faible nombre de matchs joués, neuf titularisations seulement, qui n’a pas empêché d’être mis en avant par les joueurs de Ligue 1 . Le Parisien devient le cinquième joueur à réaliser ce doublé comme meilleur joueur de Ligue 1 .…

JF pour SOFOOT.com