Un ancien lyonnais prend le chemin de Marseille
Emers’OM.
D’après les informations de RMC Sport de ce lundi, l’Olympique de Marseille serait en train de conclure un accord avec Emerson Palmieri pour un contrat de deux ans. À West Ham depuis 2022, le latéral gauche était absent du groupe de Graham Potter lors des deux premiers matchs des Hammers en Premier League. Si ce deal se confirme, l’Italien devrait donc revenir en Ligue 1, trois ans après sa pige à Lyon en 2021-2022.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer