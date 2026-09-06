Un ancien lyonnais fait déjà des misères à Manchester United

Everton 2-2 Manchester United

Buts : George (83 e ) et Maitland-Niles (90 e +6) pour les Toffees // Mbeumo (47 e ) et Šeško (88 e )

Déjà un transfert gagnant. Débarqué à Everton au milieu de l’opération grande braderie de l’OL, Ainsley Maitland-Niles tient déjà son premier coup d’éclat sous les couleurs des Toffees . L’Anglais a égalisé à la dernière seconde face à Manchester United (2-2) . Et avec la manière, s’il vous plaît. Avant cela, il avait fallu attendre le retour des vestiaires pour voir Bryan Mbeumo débloquer les compteurs d’un joli numéro de soliste (0-1, 47 e ) .…

TB pour SOFOOT.com