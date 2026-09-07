 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien Lyonnais cartonne en Liga
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 11:36
Ajouter Boursorama à vos sources

Un ancien Lyonnais cartonne en Liga

Un ancien Lyonnais cartonne en Liga

Comment l’oublier ? L’ancien attaquant de l’OL, Mariano Diaz, passé par le club rhodanien lors de la saison 2017-2018, joue actuellement du côté d’Alavés. Tous les supporters des Gones se souviennent de sa rage après son but lors de la gifle infligée à Saint-Etienne cette année-là dans le derby (0-5). Il s’était distingué en août dernier face à Getafe avec 1 but et 2 passes décisives.

À 33 ans, l’international dominicain est peu à peu tombé dans l’anonymat après son flop au Real Madrid. Sa pige désastreuse au Séville FC en 2023-2024 n’aura pas plus relancé sa carrière puisque Mariano réussira l’exploit de ne pas inscrire le moindre but sous la tunique du club andalou. À Alavés, l’ancien de l’OL semble retrouver une seconde jeunesse.

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe du monde de la FIFA 2026 - Seizièmes de finale - États-Unis - Bosnie-Herzégovine
    Football: La Belgique retire son soutien à Infantino après plusieurs polémiques
    information fournie par Reuters 07.09.2026 13:03 

    La Belgique ne soutiendra pas la candidature de ‌Gianni Infantino à un nouveau mandat de président de la Fifa, en raison de l'absence de réponses satisfaisantes sur ​la gouvernance de l'instance et de polémiques qui ont émaillé la Coupe du monde de football, a ... Lire la suite

  • Le RC Lens peut souffler pour Matthieu Udol
    Le RC Lens peut souffler pour Matthieu Udol
    information fournie par So Foot 07.09.2026 12:32 

    Plus de peur que de mal. Sorti sur blessure en première période lors de la rencontre face à Lorient samedi, Matthieu Udol s’est fait une grosse frayeur. L’ancien défenseur du FC Metz a été touché au niveau du genou et les images des tests effectués sur sa jambe ... Lire la suite

  • Un ancien joueur du PSG va signer en 7e division
    Un ancien joueur du PSG va signer en 7e division
    information fournie par So Foot 07.09.2026 12:18 

    De l’Iran aux pelouses amateures des Hauts-de-France, il n’y a qu’un pas. Libre depuis son départ du Persépolis FC , Serge Aurier devrait s’engager en Régional 2 avec le FC Montigny-en-Gohelle selon les informations de La Voix du Nord . Après des passages récents ... Lire la suite

  • À Leipzig, l'extrême droite toque à la porte
    À Leipzig, l'extrême droite toque à la porte
    information fournie par So Foot 07.09.2026 12:02 

    Alors que le Land voisin de Saxe-Anhalt vient de tomber ce dimanche dans les griffes de l'extrême droite, Leipzig voit grandir ces tensions qui divisent les anciens territoires de l'Allemagne de l'Est. Dans l'ombre du RBL et de ses succès artificiels, les deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank