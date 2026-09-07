Un ancien Lyonnais cartonne en Liga

Comment l’oublier ? L’ancien attaquant de l’OL, Mariano Diaz, passé par le club rhodanien lors de la saison 2017-2018, joue actuellement du côté d’Alavés. Tous les supporters des Gones se souviennent de sa rage après son but lors de la gifle infligée à Saint-Etienne cette année-là dans le derby (0-5). Il s’était distingué en août dernier face à Getafe avec 1 but et 2 passes décisives.

À 33 ans, l’international dominicain est peu à peu tombé dans l’anonymat après son flop au Real Madrid. Sa pige désastreuse au Séville FC en 2023-2024 n’aura pas plus relancé sa carrière puisque Mariano réussira l’exploit de ne pas inscrire le moindre but sous la tunique du club andalou. À Alavés, l’ancien de l’OL semble retrouver une seconde jeunesse. …

MB pour SOFOOT.com