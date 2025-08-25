Un ancien joueur de Premier League est devenu DJ

DJ Snake a de la concurrence.

Dans une interview donnée en 2015 au média local des West Midlands, Express and Star , l’ancien joueur de Manchester City, Joleon Lescott, avait indiqué que s’il n’avait pas percé dans le foot, il serait devenu DJ . Huit ans après la fin de sa carrière, l’Anglais a officiellement troqué ses crampons pour les platines sur la scène du festival de Reading ce dimanche soir. Avec cette reconversion musicale, le double vainqueur de la Premier League suit les pas de son père, lui-même DJ.…

MBC pour SOFOOT.com