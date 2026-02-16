Un ancien joueur de Liverpool arrêté pour coups et blessures

Perdu pour perdu… L’Anglais Jordon Ibe , passé par Liverpool, a été arrêté à l’aéroport de Luton le 30 janvier dernier et a été placé en garde à vue, présumé coupable de coups et blessures , rapporte The Sun , pour des faits remontant au 14 décembre dernier. Libéré sous caution, l’ailier de 30 ans devra comparaître devant le tribunal de première instance le 6 mars prochain.

Tout part en vrille

Le joueur, ou plutôt ex-joueur puisqu’il n’a plus joué depuis 2024 lors d’un match de National League (5e division anglaise) avec Ebbsfleet United, est actuellement sous contrat avec le club bulgare du Lokomitiv Sofia . Loco, folle, dommage, sont les adjectifs pouvant être utilisés pour décrire la descente aux enfers de Jordon Ibe. Acheté par Liverpool alors qu’il n’avait que 17 ans , il y jouera 58 matchs.…

EA pour SOFOOT.com