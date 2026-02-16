 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien joueur de Liverpool arrêté pour coups et blessures
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 12:37

Un ancien joueur de Liverpool arrêté pour coups et blessures

Un ancien joueur de Liverpool arrêté pour coups et blessures

Perdu pour perdu… L’Anglais Jordon Ibe , passé par Liverpool, a été arrêté à l’aéroport de Luton le 30 janvier dernier et a été placé en garde à vue, présumé coupable de coups et blessures , rapporte The Sun , pour des faits remontant au 14 décembre dernier. Libéré sous caution, l’ailier de 30 ans devra comparaître devant le tribunal de première instance le 6 mars prochain.

Tout part en vrille

Le joueur, ou plutôt ex-joueur puisqu’il n’a plus joué depuis 2024 lors d’un match de National League (5e division anglaise) avec Ebbsfleet United, est actuellement sous contrat avec le club bulgare du Lokomitiv Sofia . Loco, folle, dommage, sont les adjectifs pouvant être utilisés pour décrire la descente aux enfers de Jordon Ibe. Acheté par Liverpool alors qu’il n’avait que 17 ans , il y jouera 58 matchs.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank