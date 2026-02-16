 Aller au contenu principal
Quand Umtiti essaye de rétablir la communication entre Tolisso et Deschamps
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 13:03

Un message à faire passer ? Ce dimanche soir dans L’After Foot sur RMC, le nouveau consultant qu’est Samuel Umtiti a étalé toute sa complicité avec son ancien partenaire Corentin Tolisso . Buteur contre l’OGC Nice (2-0), le capitaine de l’OL incarne la belle réussite de son club, qui vient d’enchaîner une treizième victoire de rang toutes compétitions confondues .

Entre petites vannes et bons conseils

Tandis que beaucoup poussent pour revoir cette figure de l’identité lyonnaise en équipe de France, les deux champions du monde (31 capes pour Big Sam en 2016 et 2019 ; 28 pour Coco entre 2017 et 2021) se sont amusés de la situation. « Mais je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? » questionne la nouvelle vedette de RMC en blaguant à propos de Didier Deschamps , avant de déclarer sagement : « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité. Si elle ne vient pas, au moins tu auras fait tout le nécessaire. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
