Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi se considèrent comme « des footeux »
Basket au cinéma, foot dans le cœur. Les deux acteurs Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi jouent les rôles principaux dans un film sur le basketball, mais en réalité, leur sport de prédilection est le football.
À l’occasion de la sortie en salles de leur nouveau film Le rêve américain mercredi prochain, les deux acteurs principaux ont accordé une interview à l’hebdomadaire La Tribune , publiée dimanche. Interrogé sur leur lien avec le basketbal l, Zadi a répondu sans détour : « Très lointain. Je connaissais LeBron James, Stephen Curry, Michael Jordan, Magic Johnson… » Puis il a ajouté : « On est vraiment des Français de base. Des footeux. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
