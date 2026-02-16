Kylian Mbappé jugé apte pour aider le Real Madrid à se venger de Benfica
Fin de la pause, le Kyks reprend du service. Alors que le Real Madrid s’est très bien débrouillé sans lui pour dézinguer la Real Sociedad (4-1), Kylian Mbappé fait partie du groupe pour le déplacement à Lisbonne face au Benfica de José Mourinho . Suite à des douleurs au genou gauche, le capitaine des Bleus avait été mis au repos par Álvaro Arbeloa, assistant à la victoire des siens face aux Basques depuis le banc.
📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/svfDz2BZAm…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer