Kylian Mbappé jugé apte pour aider le Real Madrid à se venger de Benfica
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 12:27

Fin de la pause, le Kyks reprend du service. Alors que le Real Madrid s’est très bien débrouillé sans lui pour dézinguer la Real Sociedad (4-1), Kylian Mbappé fait partie du groupe pour le déplacement à Lisbonne face au Benfica de José Mourinho . Suite à des douleurs au genou gauche, le capitaine des Bleus avait été mis au repos par Álvaro Arbeloa, assistant à la victoire des siens face aux Basques depuis le banc.

📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/svfDz2BZAm…

SW pour SOFOOT.com

