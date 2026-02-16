Deux absents pour le PSG à Monaco
Des options en moins pour Luis Enrique. Le PSG a communiqué le groupe des 21 joueurs qui s’envoleront pour Monaco, à la veille du barrage aller de Ligue des champions . En plus de Quentin Ndjantou, longuement blessé, deux autres absents sont à noter : Fabián Ruiz et Senny Mayulu . Forfait depuis sa sortie à Lisbonne, le milieu de terrain espagnol continue de soigner une contusion au genou gauche. Le polyvalent tricolore, quant à lui, souffre du mollet gauche.
📌 Le groupe pour le déplacement européen à Monaco !#ASMPSG I #UCL pic.twitter.com/Lf927EgzBU…
