Deux absents pour le PSG à Monaco
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 12:42

Des options en moins pour Luis Enrique. Le PSG a communiqué le groupe des 21 joueurs qui s’envoleront pour Monaco, à la veille du barrage aller de Ligue des champions . En plus de Quentin Ndjantou, longuement blessé, deux autres absents sont à noter : Fabián Ruiz et Senny Mayulu . Forfait depuis sa sortie à Lisbonne, le milieu de terrain espagnol continue de soigner une contusion au genou gauche. Le polyvalent tricolore, quant à lui, souffre du mollet gauche.

📌 Le groupe pour le déplacement européen à Monaco !#ASMPSG I #UCL pic.twitter.com/Lf927EgzBU…

TB pour SOFOOT.com

