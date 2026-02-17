Un ancien joueur de l'Inter condamné pour trafic de drogue

La sentence tombe. Ancien défenseur italien notamment passé par Cagliari, l’Inter et Bologne entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Fabio Macellari écoule sa retraite en prison.

Aujourd’hui cinquantenaire, Macellari a comparu ce lundi devant le tribunal de Plaisance (Émilie-Romagne) dans le cadre d’une enquête anti-drogue lancée en 2019 . L’ancien défenseur est accusé d’avoir participé à un trafic de cocaïne .…

CMF pour SOFOOT.com