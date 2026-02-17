 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien joueur de l'Inter condamné pour trafic de drogue
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 19:07

Un ancien joueur de l'Inter condamné pour trafic de drogue

Un ancien joueur de l'Inter condamné pour trafic de drogue

La sentence tombe. Ancien défenseur italien notamment passé par Cagliari, l’Inter et Bologne entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Fabio Macellari écoule sa retraite en prison.

Aujourd’hui cinquantenaire, Macellari a comparu ce lundi devant le tribunal de Plaisance (Émilie-Romagne) dans le cadre d’une enquête anti-drogue lancée en 2019 . L’ancien défenseur est accusé d’avoir participé à un trafic de cocaïne .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank