Un ancien joueur de Benfica est décédé à 43 ans

Une très triste nouvelle. L’ancien ailier portugais Manu a perdu la vie dans un accident de la route , ce dimanche. Passé notamment par Benfica, Estrela da Amadora, Maritimo, Vitoria Setubal ou encore le Legia Varsovie, il avait 43 ans. Le FC Alverca, où il avait fait ses débuts en l’an 2000, a exprimé « sa profonde tristesse, en adressant ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à tous ceux qui ont partagé avec lui son parcours de vie et de carrière » sur X.

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TB pour SOFOOT.com