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Cyclisme/Tour de France-Le syndicat des coureurs réaffirme sa volonté d'adapter les horaires
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 18:44

Tour de France

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Le syndicat ‌des coureurs a réaffirmé dimanche sa demande de modifier ​les horaires de départ des courses estivales pour protéger les cyclistes face à des épisodes caniculaires de plus en plus ​fréquents, alors que la neuvième étape du Tour de France, dimanche, a été ​raccourcie de 30 km en ⁠raison des fortes chaleurs.

"Face à la fréquence croissante des ‌vagues de chaleur extrême, le CPA réaffirme que les heures de départ des courses estivales doivent ​évoluer afin de ‌protéger la santé des athlètes", a déclaré le ⁠CPA (Cyclistes professionnels associés) dans un communiqué avant le départ de la neuvième étape, donné dimanche midi à Malemort (Corrèze).

"Le CPA ⁠appelle de toute ‌urgence à la tenue de discussions avec toutes ⁠les parties prenantes cet hiver, afin de trouver une ‌solution avant la saison 2027."

Amaury Sport Organisation, l'organisateur ⁠du Tour de France, a annoncé samedi supprimer ⁠30 kilomètres du ‌parcours initial, avec un départ seulement retardé de dix minutes.

"Ça ​ne changera rien à ‌l'aspect sportif, en revanche, ça fera 30 kilomètres de moins pour les coureurs. ​Ça fait partie des adaptations, on est des organisateurs responsables", a déclaré samedi Christian Prudhomme, le directeur ⁠du Tour de France.

Le CPA a qualifié cette décision de "compréhensible et responsable".

La Corrèze, qui accueille l'intégralité de la neuvième étape, fait partie des 37 départements placés en vigilance rouge canicule par Météo France pour la journée de dimanche.

(Reportage de Vincent ​Daheron à Ussel)

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