Le Real Madrid bat aussi des records... à la Coupe du monde

Champagne pour Florentino Pérez ! Le football est parfois paradoxal. S’il n’a placé aucun joueur dans la liste de l’Espagne, le Real Madrid est pourtant l’un des clubs les plus en vue depuis le début de la Coupe du monde. Mieux encore : avec le doublé de Jude Bellingham face à la Norvège, voici que les joueurs merengues totalisent 19 pions dans ce tournoi . Un record absolu dans la grande histoire du Mondial . L’œuvre de quatre hommes seulement : Kylian Mbappé (8), Bellingham donc (6), Vinícius Jr (4) et Arda Güler (1).

Un match Real Madrid-PSG pour l’histoire

Le précédent record était jusqu’ici codétenu par le Budapest Honved en 1954, le Bayern Munich en 2014 et le PSG de Lionel Messi et du même Mbappé en 2022 . Le club de la capitale occupe d’ailleurs la deuxième place de ce classement avec 14 caramels, délivrés par pas moins de neuf joueurs différents. Un autre record, assurément.…

TB pour SOFOOT.com