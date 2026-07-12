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Cyclisme-Van der Poel soulage Alpecin-Premier Tech après un début de Tour compliqué
information fournie par Reuters 12/07/2026 à 19:34

Tour de France

Tour de France

par Vincent Daheron

Lauréate des deux premières étapes l'an passé, l'équipe ‌Alpecin-Premier Tech a dû attendre le neuvième jour de course dimanche pour débloquer son compteur sur la 113e édition grâce à Mathieu van der ​Poel, après les échecs au sprint de Jasper Philipsen.

Parmi les meilleurs sprinteurs du peloton, déjà vainqueur de dix étapes sur le Tour, ce dernier n'a pas fait mieux qu'une quatrième place, samedi à Bergerac (Dordogne), lors des trois étapes qui lui correspondaient. Et ce malgré le luxe d'être emmené par Mathieu ​van der Poel.

"C'est une déception quand vous ne gagnez pas, mais c'est surtout une déception parce que vous êtes dans le match", selon Adrie van der Poel, père de Mathieu et ambassadeur ​sur le Tour pour Alpecin-Premier Tech. "On savait qu'avec Jasper (Philipsen), on avait les ⁠meilleures chances de remporter les étapes de plat."

C'est alors le Néerlandais de 31 ans qui a délivré la formation belge, ajoutant une ‌troisième victoire sur la Grande boucle à son palmarès après celles à Mûr-de-Bretagne (Côtes-d'Armor) en 2021 et à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 2025.

"C'est un beau cadeau après deux jours de travail difficile où, malheureusement, Jasper n'a pas pu conclure. Je pense qu'on ​en avait besoin pour être très bon lors des ‌deux dernières semaines", a poursuivi Adrie van der Poel, vainqueur de deux étapes sur le Tour de ⁠France à la fin des années 1980.

Hormis son soutien à Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel avait été particulièrement discret depuis le début du Tour, sur un tracé pas spécialement favorable à ses qualités.

"On n'a pas paniqué. Sur cette course, vous ne pouvez pas changer grand chose, il faut ⁠juste être patient et continuer ‌de bien faire les choses en espérant que ça tourne dans le bon sens", a expliqué "MVDP" en conférence de presse.

UNE ⁠PENSÉE POUR POULIDOR

Dimanche, le champion du monde 2023 a profité d'une journée tracée pour les baroudeurs. Si l'échappée a mis du temps à se ‌former, il a intégré le bon wagon avant de disloquer le groupe de huit coureurs en attaquant à 25 km de ⁠l'arrivée.

"Le plus difficile dans des journées comme celles-ci est de figurer dans l'échappée. Je ne me ⁠sentais pas super bien dans le première ‌heure de course, mais ensuite les jambes allaient de mieux en mieux", a-t-il dit.

Plus rapide au sprint, il a réglé ses trois autres compagnons ​pour s'offrir la 61e victoire de sa carrière, la cinquième de la saison.

"C'est seulement ‌ma troisième victoire, ça montre à quel point c'est difficile pour moi de gagner sur le Tour. Donc, ce sera toujours particulier d'en gagner une", a raconté l'octuple vainqueur ​de monuments - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier.

Celle-ci est d'autant plus spéciale que son grand-père Raymond Poulidor, trois fois deuxième du Tour, est originaire de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), à environ 90 kilomètres d'Ussel (Corrèze), lieu d'arrivée de cette neuvième étape. Il y est aussi enterré depuis ⁠sa mort à 83 ans en 2019.

"Être sur le Tour est déjà assez spécial, c'est toujours une pensée pour lui", a exprimé Mathieu van der Poel. "Ce n'est pas toujours facile pour moi d'être ici et je suis toujours heureux quand je peux gagner une étape."

Il aura peut-être d'autres opportunités d'ici la fin du Tour mais espère surtout voir son sprinteur enfin lever les bras et briser la domination de Tim Merlier (Soudal-Quick Step), vainqueur de deux étapes.

"J'espère qu'on pourra gagner une autre étape avec Jasper (Philipsen) dans les prochaines semaines", a-t-il conclu.

La prochaine opportunité pour les sprinteurs est prévue ​mercredi à Nevers (Nièvre).

(Reportage de Vincent Daheron à Ussel)

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