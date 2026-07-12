Le nouvel entraîneur de Strasbourg dévoile sa stratégie

Mais qui es-tu, Hugo Oliveira ? Le nouvel entraîneur de Strasbourg est arrivé en Alsace ce dimanche . L’occasion d’en dire plus sur ses ambitions et la manière dont il compte faire jouer le Racing la saison prochaine. « Je suis très heureux d’être ici, c’est un sentiment fantastique d’être dans ce club historique, qui a une identité très forte, une importance régionale. Le Racing représente l’Alsace » , a-t-il tout d’abord affirmé dans des propos rapportés par L’Equipe .

Vers un Strasbourg dominant la saison prochaine ?

Le tacticien portugais a également été interrogé sur la manière dont il comptait faire jouer son équipe . « J’aime beaucoup le 4-3-3. Le gardien sera capital dans notre jeu, c’est vraiment un onzième joueur de champ. Il est le premier attaquant et notre attaquant est aussi le premier défenseur » , a-t-il confié, assurant vouloir construire une équipe de possession. « L’objectif est d’avoir constamment à dominer le jeu. On doit récupérer le ballon le plus vite possible. Les transitions sont les phases les plus importantes dans le football moderne. » …

TB pour SOFOOT.com