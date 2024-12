information fournie par So Foot • 30/12/2024 à 10:54

Un ancien international russe tué sur le front de la guerre en Ukraine

L’ancien défenseur russe Aleksei Bougaïev , connu pour avoir disputé l’Euro 2004, a perdu la vie au front de la guerre en Ukraine , un conflit qui dure maintenant depuis 34 mois. La nouvelle a été confirmée dimanche par son père et son agent via des médias russes et rapporté par Reuters.

Sorti de prison pour aller faire la guerre

« Malheureusement, la nouvelle de la mort d’Aleksei est vraie. Cela s’est produit aujourd’hui », a déclaré son père, Ivan Bougaïev, à l’agence Sport24. Son agent, Anton Smirnov, a ajouté que la violence des combats empêchait pour l’instant de récupérer le corps du joueur pour organiser des funérailles, comme rapporté par l’agence RIA.…

MJ pour SOFOOT.com