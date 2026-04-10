Un ancien international révèle le prochain club d'Olivier Giroud
Olivier Giroud et le LOSC c’est bientôt terminé ? Sur son compte Instagram, l’ancien défenseur des Dogues, Mathieu Debuchy, a annoncé la signature fictive du grantatakan dans le club amateur de l’US Lesquin , en région lilloise.
Un message plein d’humour du désormais président de l’US Lesquin qui évolue en Régional 2 et qui a reçu la visite de son ancien collègue à Arsenal et en équipe de France. « On commence doucement le recrutement pour la saison prochaine. Bon, on va quand même le laisser finir la saison au LOSC pour aller chercher la qualification en Ligue des champions » .…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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