 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien international allemand demande un concept cohérent pour le développement des talents
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 12:16

Un ancien international allemand demande un concept cohérent pour le développement des talents

Un ancien international allemand demande un concept cohérent pour le développement des talents

Coup de semonce ! L’ancien international allemand Philipp Lahm déplore , dans une tribune publiée par New York Times , l’absence de ligne directrice dans la formation des jeunes en Allemagne .

Selon lui, l’un des principaux freins au développement des espoirs allemands réside dans leur faible temps de jeu au niveau professionnel. Il cite l’exemple de Lennart Karl, du Bayern Munich, qui a bénéficié d’un temps de jeu inattendu cette saison, notamment en raison de la longue absence de Jamal Musiala.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un supporter décède en plein match à Gijón
    Un supporter décède en plein match à Gijón
    information fournie par So Foot 02.03.2026 12:21 

    Drame en Espagne. Ce dimanche soir, lors de la 28 e journée de deuxième division espagnole entre Gijón et Leganés, un drame a endeuillé la rencontre. Le Sporting Gijón annonce qu’un fidèle supporter est décédé dans les travées d’El Molinón-Enrique Castro. L’homme ... Lire la suite

  • Chelsea a recruté Marc Cucurella… grâce à Manchester City
    Chelsea a recruté Marc Cucurella… grâce à Manchester City
    information fournie par So Foot 02.03.2026 12:02 

    S’inspirer du travail d’un autre, mais rendre les crédits, ça passe ? Todd Boehly a balancé la raison du recrutement de Marc Cucurella à Chelsea en 2022 autour d’une table ronde dans le cadre de la conférence iConnections. Ce n’est pas sa tignasse qui a séduit ... Lire la suite

  • Alain Giresse pas encore fan d’Endrick
    Alain Giresse pas encore fan d’Endrick
    information fournie par So Foot 02.03.2026 11:51 

    S’il y a bien un Lyonnais qui aurait mérité de repartir avec les trois points du Vélodrome lors de l’Olympico, remporté par l’OM en toute fin de match, c’est bien Endrick. Enfin, pas forcément de l’avis de tous , notamment d’Alain Giresse. Observateur avisé du ... Lire la suite

  • Pour Moussa Niakhaté, l'OM n'était pas meilleur que l'OL
    Pour Moussa Niakhaté, l'OM n'était pas meilleur que l'OL
    information fournie par So Foot 02.03.2026 11:30 

    L’OM a ramené le soleil de Marbella, et Moussa Niakhaté n’aime pas ça. Après la victoire in extremis de l’Olympique de Marseille grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (3-2), le défenseur de l’Olympique lyonnais a manifesté son amertume en zone mixte : ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank