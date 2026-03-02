Un ancien international allemand demande un concept cohérent pour le développement des talents

Coup de semonce ! L’ancien international allemand Philipp Lahm déplore , dans une tribune publiée par New York Times , l’absence de ligne directrice dans la formation des jeunes en Allemagne .

Selon lui, l’un des principaux freins au développement des espoirs allemands réside dans leur faible temps de jeu au niveau professionnel. Il cite l’exemple de Lennart Karl, du Bayern Munich, qui a bénéficié d’un temps de jeu inattendu cette saison, notamment en raison de la longue absence de Jamal Musiala.…

JE pour SOFOOT.com