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Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 02:02

Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie

Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie

Le monde nous l’envie. Étincelant ce mardi face au Real Madrid en Ligue des champions, Michael Olise a rappelé à tous ceux qui ne regardent jamais la Bundesliga qu’il fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde . Si le joueur du Bayern Munich a choisi de représenter l’équipe de France pour notre plus grand plaisir, il aurait aussi pu opter pour le Nigeria, le pays de son père, l’Angleterre, où il est né, ou encore l’Algérie, puisque sa mère est franco-algérienne .

Les Fennecs auraient d’ailleurs bien aimé s’attirer les services d’Olise, en particulier Adlène Guedioura. L’ancien international algérien aux 62 sélections, passé notamment par la Belgique et l’Angleterre, a ainsi révélé qu’il avait tenté d’harponner l’ailier il y a quelques années. « J’ai essayé de le convaincre de choisir l’Algérie quand il était à Crystal Palace » , a ainsi expliqué l’ancien milieu de terrain sur le plateau britannique de Bein Sports ce mardi.…

GL pour SOFOOT.com

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