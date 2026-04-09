Les explications d'Arne Slot après la triste prestation de Liverpool

Red de honte. Ce mercredi, Liverpool a montré un visage bien triste face au PSG en quarts de finale aller de Ligue des champions. Après le match, Arne Slot est revenu sur la défaite de ses hommes face au club qui les avaient déjà éliminés de la compétition l’an passé . «Je pense qu’on peut s’estimer heureux de n’avoir perdu que 2-0, car ils se sont créés davantage d’occasions, même si le premier but nous a fait mal. Mais après ça, ils ont eu d’autres occasions de marquer… C’est très positif pour nous d’être toujours en lice et de pouvoir les accueillir à Anfield, et nous savons à quel point Anfield peut être déterminant pour nous. »

« Cette équipe est faite pour dominer »

Le Néerlandais était forcé de l’avouer : son équipe a pris un sacré bouillon dans le jeu et a semblé perdue durant une large partie du match. « On a été en mode survie la majorité du match. On aurait voulu créer plus, mais il n’y avait pas la place. Cette équipe est faite pour dominer. Il y avait tellement de rythme partout, aux quatre coins du terrain… Normalement des joueurs comme Jeremie Frimpong et Milos Kerkez sont mieux équipés que ça, mais quand vous voyez les sprints de Nuno Mendes ou Achraf Hakimi… Lorsqu’on a pressé haut, qu’on s’est montré agressif, c’est là qu’on s’est fait éclater. Ça vous montre à quel point c’est compliqué de jouer contre ce genre d’équipe. » …

FL pour SOFOOT.com