PSG-Liverpool : pas de place pour les regrets !

S'il a martyrisé Liverpool sur la pelouse du Parc (2-0), le PSG sort de son quart de finale aller avec l'amertume de ne pas avoir déjà plié la confrontation en marquant deux ou trois buts de plus. Vraie problématique, pessimisme à la française ou caprice de pourris gâtés ?

En 2002, sortait Le Livre de la Jungle , et son single planétaire : « Il en faut peu pour être heureux. » Une phrase qui dit tout ce que le Paris Saint-Germain doit retenir de sa soirée victorieuse au Parc face à Liverpool. Contre des Reds bien pâles et dans la continuité d’une saison décidément bien tristoune, les hommes de Luis Enrique ont fait plus que peu, ils ont fait le job, assumé leur statut de tenants du titre et surtout, pris une énorme option sur la qualification en demi-finales de C1. Pas le temps pour les regrets.

Un glouton jamais satisfait

Ils s’en sont pourtant donnés à cœur joie devant les micros après la rencontre. Frustrés de ne pas avoir définitivement enfoncé le clou et avoir tué dans l’œuf tout espoir pour Liverpool de renverser la vapeur, les Parisiens clamaient haut et fort leur amertume d’avoir manqué le coche. Warren Zaïre-Emery d’abord, qui parlait d’une certaine « frustration » ; Achraf Hakimi ensuite, qui évoquait le fait d’avoir « laissé Liverpool en vie » ; alors que Luis Enrique himself se fendait d’un « c’est dommage ».…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com