L'étrange comportement de Diego Simeone après avoir mis fin à sa malédiction

On peut perdre une fois au Camp Nou, mais pas dix-neuf… Vainqueur du quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça ce mercredi, Diego Simeone a vaincu le signe indien en s’imposant pour la première fois de sa carrière au Camp Nou . Un stade qui lui avait toujours posé problème, puisqu’il ne s’y était jamais imposé en dix-neuf tentatives. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid présentait ainsi un bilan de onze défaites et sept nuls dans la mythique enceinte entre 2012 et aujourd’hui. Les Colchoneros s’étaient bien imposés à Barcelone en décembre 2024, mais alors que les Catalans évoluaient au stade olympique de Montjuïc, en l’attente des travaux au Camp Nou.

« Nous n’avions jamais gagné ici » , s’est réjoui le coach des Madrilènes en conférence de presse. « C’est la meilleure équipe d’Europe avec le PSG et le Bayern. Nous avons pu souffrir dans les moments importants. Le second but nous a donné de la sécurité. C’est dommage qu’on n’ait pas pu leur faire un peu plus mal avec la supériorité numérique. »…

FL pour SOFOOT.com