La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético

Polémique d’arbitrage en Espagne, épisode 932, saison 23. Alors que le Barça s’est mis dans de sales draps en s’inclinant 0-2 contre l’Atlético de Madrid au Camp Nou, Hansi Flick n’a pas caché sa colère après le match . Le technicien allemand avait dans le viseur une action litigieuse survenue à la 55 e minute de jeu qui aurait, selon lui, dû aboutir à un penalty et à un second carton jaune. Sur un renvoi du gardien madrilène Juan Musso, Marc Pubill a stoppé le ballon de la main en pleine surface, sans que l’arbitre István Kovács ne siffle penalty . « Il méritait un rouge, le gardien avait engagé, c’était clair. Il l’arrête avec la main, c’est un second jaune et donc un rouge et penalty. Le ballon est là, bouge et pour moi c’est clair », a tonné l’ancien coach du Bayern. « Mais bon, on a encore notre chance à Madrid et on n’abandonnera pas. On a de la qualité et on se battra. »

La que están liando por un saque de puerta donde se aprecia claramente, que Pubill no quiere sacar ninguna ventaja al cogerla con las manos, es totalmente abusrdo que haya debate con esta jugada.…

FL pour SOFOOT.com