 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 01:30

La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético

La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético

Polémique d’arbitrage en Espagne, épisode 932, saison 23. Alors que le Barça s’est mis dans de sales draps en s’inclinant 0-2 contre l’Atlético de Madrid au Camp Nou, Hansi Flick n’a pas caché sa colère après le match . Le technicien allemand avait dans le viseur une action litigieuse survenue à la 55 e minute de jeu qui aurait, selon lui, dû aboutir à un penalty et à un second carton jaune. Sur un renvoi du gardien madrilène Juan Musso, Marc Pubill a stoppé le ballon de la main en pleine surface, sans que l’arbitre István Kovács ne siffle penalty . « Il méritait un rouge, le gardien avait engagé, c’était clair. Il l’arrête avec la main, c’est un second jaune et donc un rouge et penalty. Le ballon est là, bouge et pour moi c’est clair », a tonné l’ancien coach du Bayern. « Mais bon, on a encore notre chance à Madrid et on n’abandonnera pas. On a de la qualité et on se battra. »

La que están liando por un saque de puerta donde se aprecia claramente, que Pubill no quiere sacar ninguna ventaja al cogerla con las manos, es totalmente abusrdo que haya debate con esta jugada.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie
    Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie
    information fournie par So Foot 09.04.2026 02:02 

    Le monde nous l’envie. Étincelant ce mardi face au Real Madrid en Ligue des champions, Michael Olise a rappelé à tous ceux qui ne regardent jamais la Bundesliga qu’il fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde . Si le joueur du Bayern Munich a choisi ... Lire la suite

  • L'étrange comportement de Diego Simeone après avoir mis fin à sa malédiction
    L'étrange comportement de Diego Simeone après avoir mis fin à sa malédiction
    information fournie par So Foot 09.04.2026 01:59 

    On peut perdre une fois au Camp Nou, mais pas dix-neuf… Vainqueur du quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça ce mercredi, Diego Simeone a vaincu le signe indien en s’imposant pour la première fois de sa carrière au Camp Nou . Un stade qui lui ... Lire la suite

  • PSG-Liverpool : pas de place pour les regrets !
    PSG-Liverpool : pas de place pour les regrets !
    information fournie par So Foot 09.04.2026 00:58 

    S'il a martyrisé Liverpool sur la pelouse du Parc (2-0), le PSG sort de son quart de finale aller avec l'amertume de ne pas avoir déjà plié la confrontation en marquant deux ou trois buts de plus. Vraie problématique, pessimisme à la française ou caprice de pourris ... Lire la suite

  • Les explications d'Arne Slot après la triste prestation de Liverpool
    Les explications d'Arne Slot après la triste prestation de Liverpool
    information fournie par So Foot 09.04.2026 00:30 

    Red de honte. Ce mercredi, Liverpool a montré un visage bien triste face au PSG en quarts de finale aller de Ligue des champions. Après le match, Arne Slot est revenu sur la défaite de ses hommes face au club qui les avaient déjà éliminés de la compétition l’an ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank