Un ancien grand espoir du Barca signe en D2 espagnole

En voilà un que l’on avait oublié. Ancien grand espoir du foot espagnol et de la Masia, Munir El- Haddadi s’est officiellement engagé avec le club espagnol d’Albacete ce jeudi .

Un club qui a frôlé la relégation en D3

L’international espagnol arrive libre en Espagne, après sa dernière expérience infructueuse en Iran. Il aura pour principale mission d’aider un club qui à frôlé la descente de Liga 2 la saison passée, et qui fait régulièrement le yoyo avec la troisième division espagnole.…

ABS pour SOFOOT.com