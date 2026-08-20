Un ancien grand espoir du Barca signe en D2 espagnole
En voilà un que l’on avait oublié. Ancien grand espoir du foot espagnol et de la Masia, Munir El- Haddadi s’est officiellement engagé avec le club espagnol d’Albacete ce jeudi .
Un club qui a frôlé la relégation en D3
L’international espagnol arrive libre en Espagne, après sa dernière expérience infructueuse en Iran. Il aura pour principale mission d’aider un club qui à frôlé la descente de Liga 2 la saison passée, et qui fait régulièrement le yoyo avec la troisième division espagnole.…
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