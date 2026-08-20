 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ultras rennais finalement autorisés pour le match contre le PSG
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 18:01
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les ultras rennais finalement autorisés pour le match contre le PSG

Les ultras rennais finalement autorisés pour le match contre le PSG

Même les sanctions se perdent dans ce PSG-Rennes. Alors que la rencontre de dimanche, initialement prévue au Parc des Princes, a été délocalisée au Roazhon Park, Rennes pourra finalement compter sur l’ensemble de ses tribunes.

Un huis clos partiel après des fumigènes contre le Paris FC

Pourtant, le bas de la tribune Mordelles , fief du Roazhon Celtic Kop, devait être fermé après les nombreux engins pyrotechniques allumés contre le Paris FC en mai dernier. Mais pour la LFP, cette rencontre reste une relocalisation et non un match officiellement à domicile pour le Stade rennais.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Avantage Monaco contre le Górnik Zabrze
    Avantage Monaco contre le Górnik Zabrze
    information fournie par So Foot 20.08.2026 22:00 

    Górnik Zabrze 2-3 AS Monaco Buts : Prekop (53 e ), Liseth (74 e ) // Biereth (9 e ), Camara (51 e ), Brunner (58 e ) Contrat rempli. Monaco a ramené une précieuse victoire de son déplacement chez le Górnik Zabrze en barrage aller de la Ligue Conférence ce jeudi ... Lire la suite

  • Undav a failli mourir deux fois
    Undav a failli mourir deux fois
    information fournie par So Foot 20.08.2026 21:26 

    Le jour où tout a failli basculer. Deniz Undav a été l’une des rares satisfactions de la Coupe du monde 2026 côté allemand avec trois buts marqués, dont un doublé face à la Côte d’Ivoire. L’attaquant de Stuttgart sort de la meilleure saison de sa carrière , avec ... Lire la suite

  • La présentation de Reijnders choque les amateurs d'art
    La présentation de Reijnders choque les amateurs d'art
    information fournie par So Foot 20.08.2026 20:49 

    Cachez cette vidéo que je ne saurais voir. Les amoureux de peinture ont eu mal aux yeux et aux oreilles en découvrant le clip diffusé par Al-Qadsiah pour annoncer la signature de Tijjani Reijnders. Le milieu néerlandais y est présenté comme un artiste, mais ce ... Lire la suite

  • L'Espagnol Carlos Alcaraz lors de l'Open d'Australie, le 30 janvier 2026 ( AFP / WILLIAM WEST )
    Tennis: absent depuis des mois, Alcaraz annonce son "retour" pour l'US Open
    information fournie par AFP 20.08.2026 20:31 

    Le temps commençait à devenir long. Absent depuis plus de quatre mois en raison d'une blessure à un poignet, l'Espagnol Carlos Alcaraz a enfin annoncé jeudi son "retour" à la compétition, en vue de l'US Open fin août. "Je suis de retour", a déclaré avec le sourire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank