Les ultras rennais finalement autorisés pour le match contre le PSG

Les ultras rennais finalement autorisés pour le match contre le PSG

Même les sanctions se perdent dans ce PSG-Rennes. Alors que la rencontre de dimanche, initialement prévue au Parc des Princes, a été délocalisée au Roazhon Park, Rennes pourra finalement compter sur l’ensemble de ses tribunes.

Un huis clos partiel après des fumigènes contre le Paris FC

Pourtant, le bas de la tribune Mordelles , fief du Roazhon Celtic Kop, devait être fermé après les nombreux engins pyrotechniques allumés contre le Paris FC en mai dernier. Mais pour la LFP, cette rencontre reste une relocalisation et non un match officiellement à domicile pour le Stade rennais.…

MJ pour SOFOOT.com