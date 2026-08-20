Un ailier du LOSC prêté en Eredivisie
Être au-dessus du Nord, c’est ça qui pourrait lui convenir. Marius Broholm quitte déjà le LOSC. Après une saison où il n’a pas réussi à s’imposer après son transfert de Rosenborg pour 5 millions d’euros, l’ailier norvégien s’en va à Utrecht. C’est dans le cadre d’un prêt sec d’un an que le joueur de 21 ans part aux Pays-Bas, rapporte un média néerlandais.
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