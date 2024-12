Un ancien gardien mythique de West Ham veut lutter contre le cancer sans chimiothérapie

Ludek Miklosko, ancien gardien emblématique de West Ham et figure marquante du football tchèque, a annoncé qu’il renonçait à tout traitement contre le cancer. Âgé de 63 ans, celui qui a disputé plus de 300 matchs sous les couleurs des Hammers , et qui a également servi le club comme entraîneur des gardiens, préfère désormais se concentrer sur une vie active et entourée de football.

Un hommage rendu avant West Ham-Liverpool

« Je me sens bien en ce moment, et je veux vivre une vie normale, explique Miklosko dans un communiqué publié par le club londonien. Je veux continuer à travailler, rester actif et être autour du football, car c’est ma passion. » Malgré son combat contre une série de tumeurs diagnostiquées depuis trois ans, il a choisi de ne pas suivre de chimiothérapie, refusant les effets secondaires et l’impact qu’un tel traitement aurait sur son quotidien .…

BGC pour SOFOOT.com