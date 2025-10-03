 Aller au contenu principal
Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 21:01

Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé

Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé

L’affaire avait débuté en 2019.

Ce vendredi, le quotidien L’Est républicain annonce que Baptiste Valette, ancien gardien de l’AS Nancy-Lorraine et actuellement sous contrat avec le RC Grasse en National 2, sera jugé du 1er au 3 décembre prochain pour viol aggravé. Le procès aura lieu devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle.…

JD pour SOFOOT.com

  • Le Mans freine Troyes, Pau grimpe encore, Laval continue de couler
    Le Mans freine Troyes, Pau grimpe encore, Laval continue de couler
    information fournie par So Foot 03.10.2025 21:56 

    Plus d’informations à venir… Amiens 0-1 Boulogne Annecy 0-0 Laval Bastia 0-0 Dunkerque Guingamp 2-2 Nancy Le Mans 2-2 Troyes Pau 3-1 Clermont … JD pour SOFOOT.com

  • Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance
    Rouen conforte sa place de leader, Versailles se relance
    information fournie par So Foot 03.10.2025 21:28 

    Pas de gros mouvement à signaler au terme de cette neuvième journée de National. Les forts ont gagné, les faibles ont perdu. En haut du classement, le FC Rouen enchaîne un quatrième succès et autant de clean-sheets d’affilé (une première depuis la mise en place ... Lire la suite

  • Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
    Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée
    information fournie par AFP Video 03.10.2025 19:56 

    Plus de 900 nageurs ont participé à la traversée Dakar-Gorée, au Sénégal: "ça nous permet un peu de nous rappeler de l'histoire de Gorée avec l'esclavage qui est passé par là", dit Mamadou Ramata Diallo, qui en est à sa première participation.

  • Bluestocking monté par le jockey irlandais Rossa Ryan franchit la ligne d'arrivée devant Aventure monté par le jockey Stéphane Pasquier le 6 octobre 2024 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Prix de l'Arc de Triomphe: dix-sept pur-sang pour un titre de champion du monde
    information fournie par AFP 03.10.2025 19:33 

    Les dix-sept meilleurs chevaux pur-sang de la planète : la française Aventure, l'irlandais Los Angeles ou encore le japonais Byzantine Dream vont s'affronter dimanche dans le Prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de ParisLongchamp pour un titre de champion ... Lire la suite

