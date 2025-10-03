Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé
L’affaire avait débuté en 2019.
Ce vendredi, le quotidien L’Est républicain annonce que Baptiste Valette, ancien gardien de l’AS Nancy-Lorraine et actuellement sous contrat avec le RC Grasse en National 2, sera jugé du 1er au 3 décembre prochain pour viol aggravé. Le procès aura lieu devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle.…
JD pour SOFOOT.com
