Nancy recrute un ancien de Ligue 1
C’est un ancien de Ligue 1, et il est désormais Nancéen.
San contrat depuis la fin de son aventure avec Panserraikos en septembre, Jérémy Gélin a trouvé son nouveau club pour rebondir : après la Grèce, c’est à Nancy que l’ancien du Stade rennais refait surface. Âgé de 28 ans, le défenseur central est donc de retour en France.…
FC pour SOFOOT.com
