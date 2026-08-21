Sur quelles chaînes regarder le foot en 2026-2027 ?

Le foot revient, le casse-tête des droits TV aussi. Et cette saison, il vaut mieux avoir plusieurs mots de passe sous la main. Ligue 1+ récupère l’intégralité de la Ligue 1 et ajoute la Ligue 3 à son programme , pendant que beIN Sports garde la Ligue 2, la Bundesliga et la Coupe de France masculine. Pour les soirées européennes et les dimanches anglais, rien ne bouge : Canal+ conserve la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence et la Premier League. La finale de C1 restera également visible en clair sur M6.

Le gros déménagement vient finalement d’Espagne : après quatorze ans chez beIN, la Liga passe sur DAZN et Disney+, qui diffuseront tous les matchs. DAZN conserve aussi la Serie A. Pour enchaîner Lens-Metz, Villarreal-Barça et Lecce-Cremonese dans le même week-end, il faudra donc surtout maîtriser l’art du changement d’application.…

MJ pour SOFOOT.com