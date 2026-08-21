Quand auront lieu les matchs de Ligue 1 le week-end cette saison ?

Le meilleur championnat du monde ne serait-il pas de retour ce vendredi soir ? Oui, vous ne rêvez pas, la Ligue 1 est déjà là, et ce sera plutôt simple de la suivre cette saison, avec une programmation centralisée sur la chaîne de la Ligue, Ligue1+.

Dès l’ouverture du week-end, le vendredi soir, vous retrouverez une affiche à 20h45 et de quoi pimenter votre fin de semaine. Un beau Marseille-Strasbourg est à suivre dès ce vendredi. La principale attraction de cette saison 2026-2027 sera le grand retour du Multi Ligue 1 le samedi soir à 20h45 , durant lequel seront diffusés 4 matchs, précédés par une affiche à 17h15 . Enfin, le dimanche, trois matchs se succéderont sur la chaîne, respectivement programmés à 15h00, 17h15 et 20h45 , en traditionnel climax de la journée.…

ABS pour SOFOOT.com