Pas de Jamal Musiala en Supercoupe d'Allemagne, Kompany se veut rassurant

Des absences et une absence. En finale de la Supercoupe d’Allemagne prévue ce samedi soir (20h30), le Bayern Munich ne pourra pas compter sur Jamal Musiala contre le Borussia Dortmund .

La décision a été prise par les dirigeants bavarois, Vincent Kompany en tête, au moment où le milieu offensif de 23 ans a été victime de deux malaises en quatre jours lors de matchs amicaux. « J’ai discuté avec Jamal et il m’a autorisé à en parler , abordait l’entraîneur du Bayern en conférence de presse ce vendredi, à laquelle Bild a assisté. Il a légèrement modifié son traitement, ce qui a entraîné quelques effets secondaires. Il est tout à fait normal d’apporter des changements à un protocole de soins. » …

NB pour SOFOOT.com