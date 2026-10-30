Un ancien flop du PSG ne désespère pas de retrouver un club

Un ancien flop du PSG ne désespère pas de retrouver un club

L’espoir fait vivre. On avait presque oublié Renato Sanches , l’international portugais de 29 ans est libre de tout contrat depuis la fin de son contrat au PSG et son anecdotique passage en prêt du côté du Panathinaïkos la saison dernière.

Dans une interview accordée au média portugais A Bola , le Golden Boy 2016 a confirmé sa détermination à retrouver un club après des années d’instabilité : « En janvier, j’ai l’intention de reprendre la compétition et c’est ce qui va se passer. Je veux faire un retour en force, représenter un club de la meilleure façon possible, avec toute l’envie du monde de faire ce que j’aime le plus ». …

MB pour SOFOOT.com