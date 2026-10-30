La génération 2011 de l’Espagne sacrée championne du monde

Ils raflent tout, nos voisins espagnols. Lors d’une Coupe du monde destinée aux U15 organisée par la FIFA, avec 189 pays engagés (!), à 8 contre 8 et sur une semaine en Azerbaïdjan (ça vend du rêve dites donc), les U15 de la sélection espagnole ont imité leurs aînés en étant sacrés champions du monde.

Une victoire 3-0 pour conclure

Ça avait l’air simple, ce tournoi, pour eux : 9 victoires, 1 match nul et un succès 3-0 contre la République tchèque en finale. Les Espagnols remportent donc le premier Mondial U15 de l’histoire grâce à Tiago Polo, Bruno Fernandez et Adrian Bielsa , tous les trois buteurs, et qui n’étaient donc pas nés lors du premier sacre de la Roja .…

LT pour SOFOOT.com