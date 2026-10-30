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Cata Coll a trouvé plein de solutions pour ne pas s'ennuyer quand elle joue
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 17:19

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Cata Coll a trouvé plein de solutions pour ne pas s'ennuyer quand elle joue

Cata Coll a trouvé plein de solutions pour ne pas s'ennuyer quand elle joue

Attention à l’ennui quand on est gardienne d’une des meilleures équipes du monde. Barcelone n’ayant encaissé que 9 buts en championnat la saison dernière, Cata Coll, tout juste sacrée meilleure gardienne au Ballon d’or , a développé quelques techniques pour ne pas se taper une sieste au pied de son poteau.

« Je ne regarde pas l’horloge avant d’avoir le sentiment que quinze minutes sont passées […], avoue-t-elle dans France Football. Je chante aussi dans ma tête : de la musique majorquine, castillane, ce qui me vient […]. Le geste de fumer une cigarette me vient aussi de mon psy. Après un très bel arrêt ou un but que je pense avoir évité, je fais ce geste, ça m’aide à évacuer et à passer à la suite. […] C’est ma façon de contrôler mes émotions » .…

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