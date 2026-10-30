Milan prolonge l'une de ses stars
La fausse bonne nouvelle ? Comme indiqué par le club, Christian Pulisic prolonge son bail avec l’AC Milan jusqu’en 2031 . L’international étasunien, chez les Rossoneri depuis 2023, était courtisé par plusieurs écuries mais a finalement prolongé après un début de saison pourtant en demi-teinte. Fort de 44 pions en 141 apparitions avec la tunique milanaise, l’ex feu follet du Borussia Dortmund s’inscrit dans la durée dans le projet rouge et noir.
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