Bagarre après la contestation d'une décision arbitrale lors de la Coupe du monde U15
Il n’y a pas d’âge pour les polémiques. L’Espagne (encore elle) a remporté la Coupe du monde U15. Bien que les joueurs sur le terrain ne soient nés qu’en 2011 ou 2012, cela ne nous a pas empêchés d’assister à quelques polémiques. Comme chez les grands. Après un épisode de racisme ayant touché un jeune Anglais , c’est cette fois-ci une décision arbitrale qui a été contestée .
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