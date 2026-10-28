Un ancien espoir français avoue plusieurs agressions sexuelles sur une adolescente

Le nom de Hippolyte Dangbeto ne vous disait rien ? À partir de maintenant, il va vous glacer le sang. D’après les informations de L’Indépendant , cet ancien espoir du foot français a été placé en détention provisoire dans l’été après avoir avoué être l’auteur de plusieurs agressions sexuelles sur une jeune adolescente.

Une jeune fille l’accuse

Issue de son cercle familial, cette dernière aurait révélé les faits à la police de l’Aude. Une adhérente des stages sportifs mis en place par l’ex-footballeur à Perpignan s’est également dite victime de tels agissements , mais l’homme de 56 ans nie cette fois les faits.…

EL pour SOFOOT.com