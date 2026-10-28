Hold-up de l'Inter, mauvaise opération du Milan

Qui dit vacances scolaires, dit chassé-croisé. Si des défenseurs de l’AC Milan et de Bologne ont profité d’une journée de Serie A en pleine semaine pour poser un congé, les attaquants Alphadjo Cisse et Samuel Mbangula étaient, eux, bien au rendez-vous. Dans ce match animé, le premier a inscrit un doublé, mais le Belge des Rossoblù a eu le dernier mot avec un triplé et la victoire (2-4) . Menés à l’heure de jeu, après avoir ouvert le score, lui et ses coéquipiers ont renversé la table en deux minutes pour s’imposer à San Siro et se donner un peu d’air au classement. Pendant ce temps, les Rossoneri restent dans les bouchons, scotchés à la cinquième place.

Les deux autres matchs du début de soirée ont été beaucoup moins sympas. Après avoir concédé deux buts refusés, l’Inter a réalisé un hold-up sur la pelouse de Venise (0-2) , grâce à deux buts contre leur camp en autant de minutes, et ne laisse pas la Lazio filer en tête du classement. Incapables de marquer, Parme et l’Udinese (0-0) restent bien au chaud en queue du peloton.…

EL pour SOFOOT.com