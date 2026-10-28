Adil Rami s’en prend à Alexia Putellas

Gênant. Non content de nous prendre la tête chaque week-end au micro de Ligue 1 +, Adil Rami le fait désormais sur Twitch. Seul devant son écran, l’ancien défenseur de l’équipe de France décrypte l’actualité du foot mondial avec un ton qu’on lui connaît bien et qui ne passe pas toujours .

« Lâche le micro putain »

Le Ballon d’or était l’occasion de faire parler de lui et il ne l’a pas loupé. Comme il n’y a pas de bad buzz, mais que des buzz, le Corse s’en est pris à Alexia Putellas, glissant volontiers vers une misogynie ordinaire. La joueuse du London City Lionesses a été ciblée par de nombreux internautes, et par le néo-influenceur Adil Rami, pour la supposée durée de son discours après avoir remporté pour la troisième fois de sa carrière la plus belle récompense individuelle.…

EL pour SOFOOT.com