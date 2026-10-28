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Cristiano Ronaldo élu plus grand Ballon d’or de l’histoire
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 21:12

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Cristiano Ronaldo élu plus grand Ballon d’or de l’histoire

Cristiano Ronaldo élu plus grand Ballon d’or de l’histoire

Le débat du GOAT rererererererelancé ? En tout cas, Cristiano Ronaldo va pouvoir se vanter jusqu’à la fin de sa vie (et plus si affinités) d’être le plus grand Ballon d’or de l’histoire. Mieux, le Portugais a été plébiscité devant son éternel rival, Lionel Messi . Bon, que personne ne rappelle au mégalo que l’Argentin a gagné la plus prestigieuse des récompenses individuelles trois fois de plus que lui, ça pourrait ne pas lui plaire.

Michel Platini loin derrière

À l’occasion des 70 ans du Ballon d’or, France Football a invité les internautes à voter pour le BOAT . En réalité, il n’était pas question de classer les joueurs sur l’ensemble de leur carrière, mais de voter pour la saison la plus accomplie et donc le Ballon d’or le plus mérité. À ce petit jeu là, la saison 2007-2008 de CR7 serait la version ultime, devant le cru 2012 de Messi, l’année 2017 de Ronaldo… Les deux se partagent les douze premières places de ce classement.…

EL pour SOFOOT.com

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