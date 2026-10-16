Un ancien entraîneur de Premier League accuse Manchester City de lui avoir fait perdre son travail

Louis van rage. Voici l’état actuel de Louis van Gaal, ancien entraîneur de Manchester United entre 2014 et 2016. Dans un entretien par mail accordé à The Athletic, le mythique technicien néerlandais est en effet revenu sur sa fin d’aventure à Old Trafford , marquée par un licenciement. Cette perte d’emploi, Van Gaal la rejette aujourd’hui sur Manchester City , en pleine tourmente avec les infractions financières dont le club est accusé (fraude estimé à plus d’un milliard d’euros). Au printemps 2016, City avait alors chipé la quatrième et dernière place qualificative en Ligue des champions à United, à la différence de buts (66 points chacun : +30 pour City, +14 pour MU). Cette non-qualification en C1 a ensuite entraîné le limogeage de Van Gaal.

« Cela a probablement été l’élément déterminant de mon licenciement de Manchester United, avec toutes les conséquences et les souffrances que cela a entraînées » , a concédé le Batave, pourtant vainqueur de la Coupe d’Angleterre contre Crystal Palace cette même saison. Depuis les accusations portées contre Manchester City, plusieurs anciens joueurs et entraîneurs estiment s’être fait lésés de victoires ou trophées en Premier League , et réclament aujourd’hui leur dû.…

AB pour SOFOOT.com