Un ancien entraîneur de Manchester United pour succéder à Rúben Amorim ?
Baby-face killer , vous vous souvenez ?
Depuis le limogeage de Rúben Amorim ce lundi, Manchester United est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Selon le Guardian , un retour d’Ole Gunnar Solskjær chez les Red Devils serait une option.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
