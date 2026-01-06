 Aller au contenu principal
Un ancien entraîneur de Manchester United pour succéder à Rúben Amorim ?
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 18:55

Un ancien entraîneur de Manchester United pour succéder à Rúben Amorim ?

Un ancien entraîneur de Manchester United pour succéder à Rúben Amorim ?

Baby-face killer , vous vous souvenez ?

Depuis le limogeage de Rúben Amorim ce lundi, Manchester United est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Selon le Guardian , un retour d’Ole Gunnar Solskjær chez les Red Devils serait une option.…

JE pour SOFOOT.com

