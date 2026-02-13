Un ancien entraîneur de l'OM et de Rennes est sur le marché
À peine arrivé… déjà reparti. Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’Atlético Mineiro . Le club de Belo Horizonte a officialisé jeudi la séparation à l’amiable, mettant un terme prématuré au deuxième passage de l’Argentin sur le banc noir et blanc. Arrivé en septembre avec l’ambition de relancer une dynamique, Sampaoli quitte déjà le navire moins de six mois plus tard. En attendant la nomination d’un successeur, son adjoint Lucas Gonçalves assurera l’intérim .
