Rüdiger de retour en Premier League ?

Il va falloir ressortir les grands protège-tibias… Selon des informations de Teamtalk, Tottenham souhaiterait faire revenir le défenseur allemand Antonio Rüdiger dans la capitale anglaise . Le joueur connaît déjà la Premier League puisqu’il est passé par Chelsea entre 2017 et 2022. En fin de contrat cet été, le Madrilène de 32 ans n’est pas assuré de voir son contrat être renouvelé.

La Maison-Blanche serait inquiète de la condition physique de l’Allemand, qui n’a joué que neuf matchs, toutes compétitions confondues, cette saison . Rüdiger alterne entre blessures aux ischios et au genou, une tuile pour le Real Madrid, également privé d’Éder Militão et devant dealer avec les blessures à répétition de David Alaba. Le club attendrait d’analyser le retour de forme de Rüdiger avant de lui proposer un contrat, ou non.…

EA pour SOFOOT.com